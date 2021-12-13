وصف أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حزب الإخوان المسلمين، بالتلون والتمددّ، واصبحت تلك الأحزاب تهدد أمن الوطن من دول خارج الوطن، وهذا الذي دعا الدولة الى التحذير من مثل هذه الأحزاب.

جاء ذلك خلال رعاية أمير القصيم مساء اليوم ندوة الانحياز المعرفي وآثاره الفكرية، التي أقيمت بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة وقد أدار الندوة الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني بمشاركة مستشار الوعي الفكري الدكتور نايف الوقاع والمستشار النفسي الدكتور خالد آل حمد.

وأشار خلال حديثه بالندوة الى أن الدولة تحارب الأحزاب التي تحيك المؤامرات من خارج الوطن، ولا يتوقع أحد من طلبة العلم والعلماء الشرعيين أن البلاد تحارب أهل الدين بل تحارب الحزبية التي هي مصدر التشتت والفرقة في كل البلدان، لافتا الى ان تحذير اجهزة الدولة من حزب الإخوان المسلمين قضية امنية، تمس أمن الوطن وتشكل خطرا على البلاد والعباد.

وأضاف أن برنامج تعزيز الأمن الفكري، يعتمد نبذ الحزبية والعنصرية والمناطقية والقبلية ويدعو الى وحدة الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر.

وتساءل امير القصيم: هذه الأحزاب اليسوا هم من دعا الى ارسال شباب الوطن للخروج للجهاد ولم يبدأوا بأبنائهم؟ وعقدوا الاجتماعات خارج الوطن؟ في اشارة الى ان حزب الإخوان المسلمين حزب دولي لا يخضع الى حدود وهذا هو الخطر على وطننا وأمننا.

وأوضح مستشار الوعي الفكري الدكتور نايف الوقاع أن حزب الإخوان المسلمين يعتبر المنبت السيئ لكل احزاب التطرف والارهاب، كونه سريع التغيّر والتحور، ولديهم تحيز وتعصب ليس طبيعيا، لأن هذا الحزب لديه العنصر المشترك لجميع الاعداء، كونه يظهر عليهم الفوضى الخلاقة والتوحش، ولديها القدرة على التلون، لا يعترفون بالأوطان أو ولاة الأمر، ولديهم شبهات كثيرة ومعروفة على المملكة، بحثا عن إيجاد الشرعية لهم في العالم الإسلامي، وهي جماعة خطيرة يجب ان نتصدى لها.

إلى ذلك، استعرض المستشار النفسي الدكتور خالد آل سعد، النقاط العمياء للتحيز من منظور علم النفس، لافتا الى أن الحياة هي نتاج ما يدور في ذهن الإنسان من خلال الآراء التي يتبناها وهي عبارة عن أفعال مرتبطة في تفاعل مباشر مع الأفكار والمعتقدات، ويفسر الاختلاف الكثير والتنوع الفكري بين البشر، تلك الحالة التي يوصف بها الفرد منحازا.

وبين أن الانحياز الفكري يأتي من علم النفس الإدراكي الذي يهتم بالعمليات المعرفية للفرد كالانتباه والتذكر، وهو الأسلوب الذي يستخدمه حزب الاخوان المسلمين الذين يعرفون اين يرمون سهامهم، وهذا مثبت علميا، ويهتمون باصحاب القدرات المحدودة وتشويه هذا الادراك لديهم واملاء اجندتهم بطريقة او اخرى لتسوية المعلومات الفكرية لدى الشخص، ولديهم تحيّز يسمى تحيّز المجموع.

وعرف التحيز المعرفي، بأنه نمط من الانحراف باتخاذ الأحكام ويحدث لحالات معينة بهدف تشويه الادراك الحسي.

وأضاف: عندما تأسست جماعة الإخوان على يد البنا نظر إلى أصحاب المهن البسيطة، حتى تم تأسيسها فأصبحوا ناقلين ومتعصبين الى رأيهم.

الى ذلك، قال الشيخ إبراهيم الحسني ان برنامج تعزيز الأمن الفكري، سد منافذ استغلال العمل الخيري، وتولت امارة المنطقة، احتواء شباب وشابات المنطقة في كثير من المبادرات، وسنّ تنافس الجميع في التنمية والتطوير والافكار، وانصرف الشباب الى كثير من النشاطات في تجارتهم وتطوير أنفسهم وذواتهم.

وفي نهاية الندوة كرم امير القصيم المشاركين لجهودهم ودورهم في إثرائها معرفيا وعلميا.