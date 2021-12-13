شددت وزارة التعليم على كافة المدارس المتوسطة والثانوية بضرورة تنفيذ الاختبارات الوزارية المحاكية للاختبارات الدولية التي تبدأ اليوم (الإثنين) والمخصصة لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي (مسار مشترك) والصف الثاني ثانوي. وأكدت الوزارة أن مدة الاختبار ٤٠ دقيقة فقط تحتسب من وقت دخول الطالب وذلك خلال ٢٤ ساعة عبر منصة اختبار الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة متابعة الطلاب والطالبات والتأكد من تأديتهم للاختبار في الأوقات المحددة. من جهة أخرى، يتمتع الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس من الكوادر الإدارية والتعليمية بنهاية دوام يوم الخميس القادم بأول إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ. وتشمل الإجازة يومي الجمعة والسبت «الإجازة الأسبوعية» ويضاف إليهما يوم الأحد القادم على أن تستأنف الدراسة يوم الإثنين.