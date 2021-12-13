أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، تم تداوله إثر استيقاف الدورية قائد مركبة وبرفقته (4) أشخاص - جميعهم مواطنون - هربوا من نقطة ضبط أمني بالظهران بتاريخ 6/ 5/ 1443 هـ، وعكس قائد المركبة السير، ما أدى إلى انحراف مركبتهم نتيجة السرعة وتعطل إطاراتها، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهة الاختصاص في حينها.