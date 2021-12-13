نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة في إنقاذ مريضة أثيوبية لديها تليف في الكبد مع وجود ارتفاع ضغط الوريد البابي وتضخم في الطحال حيث بلغ حجمه ١٥x٣٠ سم نتج عنه فرط في وظيفه الطحال وتكسير كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية، مما جعلها عرضة للنزيف. وحضرت المريضة الثلاثينية إلى قسم الطوارئ وتمت مباشرة الحالة وبعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة تقرر تنويم المريضة بقسم الجراحة وإجراء العملية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات تم خلالها استئصال الطحال بنجاح تام ومازالت المريضه تتلقى الرعاية الصحية ووضعها مستقر وفي تحسن مستمر.