أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الأولى من مبادرة (ومن أحياها)، وهي عبارة عن أجهزة الصدمات القلبية AED بالحرم المكي التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وتعمل هذه الأجهزة على مساعدة من يتعرضون لحالات إغماء ويكون المسبب لها توقف القلب، حيث تقوم بتحليل نظم القلب وإذا استدعى الأمر إلى صعقة كهربائية تقوم بإعطائه حتى وصول الفرقة الإسعافية المتخصصة، مما يسهم في المحافظة على الأرواح ومعالجة الحالة أولًا بأول قبل حدوث أية مضاعفات صحية تترتب على الأزمة. وتتيح الأجهزة إمكانية التعامل عليها من قبل العامة وحتى وصول الفرقة الإسعافية ولا تحتاج إلى وجود مسعفين بجوارها. وتعتزم الهيئة التوسع في هذه المبادرة بحيث يتم تغطية الحرم المكي بالكامل وبعدها تغطية المسجد النبوي والمرحلة الأخيرة تغطية المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، وعرفات). يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة اشتملت على تركيب عشرة أجهزة للصدمات في مواقع محددة بالحرم المكي الشريف.