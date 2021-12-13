أكدت وزارة الموارد البشرية على استحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها (شهر) مدفوعة الأجر إن أمضى عامين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، وقالت الوزارة في برنامج الثقافة العمالية للعمالة المنزلية «حقوق وواجبات العمالة»، إن عامل الخدمة المنزلية يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يوميا، بالإضافة للحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، وشددت على ضرورة أن يتضمن العقد العناصر الجوهرية، نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية وحقوق الطرفين وواجباتهما ومدة العقد وكيفية تمديده ومدة التجربة، وأشارت إلى امتلاك صاحب العمل صلاحية إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، لافتة إلى أن العقد ينتهي بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية، يتعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.