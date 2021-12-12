أنهى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات التوقيع مع شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة؛ لتكون بموجبه الشريك الرئيسي لنادي الهلال؛ وذلك لمدة 4 أعوام بدءًا من الموسم الرياضي 2021-2022.

ووقّع رئيس النادي فهد بن نافل عقد الشراكة مع الرئيس التنفيذي في فلاورد عبدالعزيز باسم اللوغاني مساء اليوم (الأحد) في برج الفيصلية بمدينة الرياض.

وشهدت مراسم حفل التوقيع حضور أعضاء من مجلس إدارة فلاورد، إضافة إلى المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد محمد العريفي. كما حضر من جانب إدارة نادي الهلال رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ.

وبموجب هذه الشراكة سيقوم نادي الهلال بوضع تصميم شعار فلاورد على قمصان اللاعبين، وسيتمكن الطرفان من القيام بالعديد من الفعاليات والحملات الإعلانية والترويجية المشتركة، إضافة إلى منح جماهير الهلال فرصة وميزة للتفاعل مع لاعبيهم المميزين والنادي من خلال فلاورد وغيرها من المفاجآت التي ستسر جماهير النادي الغفيرة.

وعبر بن نافل عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، التي تعد نقلة نوعية في استثمارات نادي الهلال، من خلال شراكته مع فلاورد، قائلاً: «أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع فلاورد إحدى أكبر الشركات في مجال الورد والهدايا، وأود في هذه المناسبة أن أقدم لهم الشكر على احترافيتهم العالية، واختيارهم لنادي الهلال لتكون الشركة الراعي الرسمي للنادي، كما أشكر كافة الإدارات السابقة للنادي التي عملت على زيادة مداخيل النادي من خلال تأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية، التسويقية والتشغيلية للنادي، حيث عكست هذه الخطوات العمل المؤسسي في نادي الهلال منذ تأسيسه وحتّى اليوم»، متمنيًا في ختام حديثه التوفيق للطرفين؛ لتحقيق الأهداف التي أبرمت من أجلها هذه الشراكة.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي في فلاورد عبدالعزيز باسم اللوغاني توقيع الشراكة مع نادي الهلال بالخطوة المميّزة لفلاورد في إطار سعيها إلى التوسع في إبرام شراكات استراتيجية مع أهم الجهات في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء والجماهير.

وأضاف: «يعد نادي الهلال من أهم الأندية في القارة الآسيوية، وهذه الشراكة هي امتداد لاستراتيجية فلاورد لتقوية تواصلنا مع المجتمعات التي نعمل بها وخاصة مجتمع الرياضة. نحن فخورون بهذه الشراكة مع ناد له شعبية كبيرة وتاريخ مليء بالإنجازات مما يعكس طموحنا في فلاورد ونأمل أن تعود هذه الاتفاقية بالمنفعة المشتركة على الطرفين. وسنقوم بالإعلان عن الكثير من المفاجآت السارة لجمهور نادي الهلال وعملاء فلاورد في المستقبل القريب بإذن اللّه».