عقد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي مساء اليوم اجتماعاً مع المستشار الإعلامي في مكتب رئيس مؤسسة الإعلام القطرية عبد الرحمن بن ناصر العبيدان، لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، إضافة الى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.

إلى ذلك التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية سعد بن راشد الفندي لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات عدة أبرزها تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الإخباري، علاوة على تطوير العمل بين المملكة العربية السعودية والكويت في المجال الهندسي والأرشيف والإنتاج.

واختتم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون سلسلة لقاءاته اليوم بلقاء الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في وزارة شؤون الإعلام البحرينية عبد الله بن خالد الدوسري، وتم مناقشة كل ما يتعلق بتطوير العمل الإعلامي المشترك وتطوير مجالات العمل الإخباري.