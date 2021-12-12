استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، القنصل العام الأمريكي فارس أسعد والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الرئاسة. وبين الدكتور السديس خلال اللقاء أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تبذل الغالي والنفيس لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن القيادة تبذل كل ما بوسعها لخدمة الإسلام والمسلمين والعالم أجمع.

وأضاف: إن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي (والرقمنة) الإلكترونية هي عنوان المرحلة القادمة للرئاسة، وذلك لمواكبة تحقيق الرؤية الطموحة 2030، مشيرًا إلى ما تتسم به رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية بالأصالة والمعاصرة والوسطية والاعتدال وبثها وتبنيها وتحقيها للأمن الفكري.

من جانبه أشاد القنصل الأمريكي بجهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكداً أن رسالة الحرمين الشريفين هي رسالة السلام وأن المملكة لاتـألو جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وظهر ذلك جلياً من خلال التنظيم والإجراءات الاحترازية المتخذة في البيت العتيق. وبين أن التطور في الخدمات وعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والمكان، يعد أكبر شاهد حقيقي لما تقدمه المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.