كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، نظير رعايتها التقنية لرالي حائل الدولي 2021، وذلك في حفل تتويج الفائزين بالنسخة السادسة عشرة من الرالي.

وعلقت «موبايلي» بأن رعايتها للرالي في نسخته الـ16، تأتي دعما للشباب السعودي وتعزيزا لمسيرة الرياضة السعودية ودورها الإيجابي في المجتمع والارتقاء بمكانة المملكة الريادية في تنظيم أهم الأحداث والفعاليات والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وصولاً لمجتمع نابض بالحياة، ومفعم بالصحة، مشيرا إلى الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، حيث أضحت المملكة محط أنظار العالم.

واختتم رالي حائل الجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا كروس كانتري» للموسم 2021، حيث توج القطري ناصر العطية بلقب رالي حائل الدولي 2021 ولقبه الخامس في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، ويحتوي الرالي على أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة 1200كلم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، تضمنت 969 كلم مراحل خاضعة للتوقيت، وبمسافة إجمالية تقدر بـ 1753 كلم مشتملة تنقلات المشاركين من وإلى مقرات حفل الافتتاح والتتويج.