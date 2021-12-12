قدم مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر 7 نصائح مهمة لمن يعانون من آلام في الظهر ولا يعرفون أهم أسبابها.

وتلخصت هذه النصائح السبع حول أن من مسببات آلام الظهر الخمول وقلة الحركة، وحمل الأغراض بطريقة خاطئة، وحمل الأغراض الثقيلة.

وأضافت النصائح أن ضعف العضلات الناتج عن زيادة الوزن يكون من ضمن أسباب آلام الظهر، والجلوس لمدة طويلة، وارتداء الحذاء غير المريح لوقت طويل مثل الكعب العالي، وجهد العضلات الناتج عن الضغط النفسي.

واختتمت النصائح بأن أهمية سلامة الظهر تبدأ بتصحيح السلوك أثناء الوقوف والجلوس وخلال الأنشطة اليومية.