بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد-19» (1150) مخالفة وذلك للفترة من 1 / 5 / 1443هـ وحتى 7 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.