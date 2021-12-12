تتجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الى تطبيق النظام الثلثي الذي سيطبق اعتبارا من العام التدريبي القادم 1444. وتم إطلاق مشروع النظام الثلثي بالمؤسسة للتهيئة والاستعداد للتحول للنظام الثلثي في جميع وحداتها التدريبية المختلفة. وأكدت المؤسسة ان لديها تجربة سابقة مع النظام الثلثي وكيفية التعامل معه وتعمل المؤسسة على مواكبة التحولات والتغيرات المتسارعة بالتدريب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الذي يدفعه سعي قيادات المنشآت التدريبية الدائم لتحقيق المستهدفات، وذلك بهدف إنجاح الدور المناط بالمؤسسة في تطوير وتنمية قدرات الشباب التقنية والمهنية بالمملكة العربية السعودية والرقي بمستواه ليماثل المستويات العالمية في الدول المتقدمة، وصولا لدعم مسيرة التدريب التقني والمهني ومساعيها نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تساهم في تأهيلهم ليكونوا صناعا للنهضة والتطوير.