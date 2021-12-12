شهد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني، التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة لعضوات مجالس وبرلمانات الدول العربية.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي بالحضور لضيوف الشرف السفيرة نبيلة مكرم والدكتور فاديا كيوان مدير منظمة المرأة العربية والبرلمانيات المشاركات في البرنامج التدريبي ممثلين عن عدة دول عربية، مشيدا بكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الدبلومة التطبيقية الأولى، التي استمرت على مدار شهرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرعاية فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، معتبراً أن هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة ودعم لمسيرتها في المجتمعات العربية التي تصب في صالح دعم النهضة المجتمعية الشاملة في المجتمعات العربية. ومن جهتها، ثمنت وزيرة الهجرة المصرية خلال كلمتها بختام الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العرب، جهود مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ونقاشاته المتعددة التي أسهمت في إثراء البرلمانيات العرب وتدريبهن على المهارات الحديثة للعمل البرلماني من خلال الدبلومات التطبيقية، مؤكدة أن المرأة العربية قادرة على صنع تغيير حقيقي سواء في العمل الدبلوماسي أو البرلماني، مشيرة في الوقت ذاته إلى البرامج النوعية التي يتبناها البرلمان العربي والمبادرات التي يعكف عليها بما يسهم في دعم قضايا المرأة التي سيتمخض عنها نقلة نوعية في تمكين المرأة العربية وريادتها على كافة المستويات في كافة المحافل العربية والإقليمية.