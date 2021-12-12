دشّن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة، بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة. وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم سعيد آل شريف، أن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي، ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي الإدارة للبنين والبنات، وتهدف إلى التوعية والتثقيف، بأهمية هذا اللقاح، وضرورة ذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع أفراد المجتمع، خصوصاً كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.