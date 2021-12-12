أغلقت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير، إحدى قاعات الأفراح في أبها نتيجة مخالفتها الإجراءات الاحترازية، وعدم امتثالها للتدابير الوقائية. وبيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عددٍ من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام، إحدى قاعات الأفراح، التي لم تمتثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم متابعة حالة الحضور الصحية عبر تطبيق توكلنا، إذ تم إغلاقها فوراً، وتم اتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات. وأكّدت أمانة عسير أن الجولات الرقابية مستمرة يوميّاً، على مستوى المنطقة وبلدياتها بهدف التأكد من مدى امتثال المنشآت للتدابير الوقائية، مؤكدة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وأن العقوبات ستُطبق على المخالفين لها، مطالبةً الجميع بالالتزام بالتدابير الوقائية وعدم مخالفتها؛ حفاظاً على صحة الجميع. يُذكر أن الفِرق الميدانية، تتوزع على أرجاء وضواحي أبها؛ للتأكد من امتثال جميع قاعات المناسبات، والمجمعات، والأنشطة التجارية، للإجراءات الوقائية، والاحترازات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.