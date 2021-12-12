أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية مخالفة في نطاق بلدية العزيزية الفرعية، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت 756 جولة ميدانية أسفرت عن إغلاق 6 منشآت التجارية مخالفة للاشتراطات الصحية إضافةً إلى ضبط عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، كما أسفرت الجولة عن مصادرة 7 مباسط عشوائية لإكسسوارات الجوالات، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. من جانبٍ آخر وفي منطقة المسفلة بالعاصمة المقدسة صادرت الأمانة 9 أطنان من الأسماك واللحوم الفاسدة والخضراوات المشكلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إخشاب وأقمشة مستعملة، وذلك بعد حملة نظَّمتها البلدية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري تستهدف الباعة الجائلين في سوق الخالدية العشوائي وذلك للحفاظ على الصحة العامة.