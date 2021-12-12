أغلقت أمانة العاصمة المقدسة قاعتي أفراح لعدم التزام القائمين عليها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة. وأوضحت الأمانة أنها قد قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الجولات الرقابية المكثفة على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع عدة بنطاق العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملة عن إغلاق قاعتي أفراح لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية. مؤكدة في الوقت ذاته استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة إضافةً إلى تفعيل مبادرة «امتثال» والتحقق من تفعيل تطبيق «توكلنا» بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرمة.