كشف رئيس قسم الحروق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف استشاري جراحة التجميل شاكر الفاران 6 أنواع من الحروق التي تصل الى للمجمع باعتباره المتخصص في هذا المجال، وتمثلت الأنواع الستة في (اللهب، المواد الساخنة، التعرض للأسيد، الليزر، التعرض للصعق الكهربائي، انفجار شواحن الجوالات).



وأشار رئيس التمريض بقسم الحروق بالمجمع محمد الحارثي إلى أن النساء أكثر حذراً من التعرض لأنواع الحروق، فنسبة الإصابة من إجمالي المراجعين وصلت إلى 7.5%، فيما كانت النسبة الأعلى للرجال بنسبة 49% ثم الأطفال بنسبة 43%. وأكد أن بعض حالات الحروق تستغرق وقتاً طويلاً في العلاج.



وتصدرت إحدى الحالات لرجل وافد فترات العلاج بـ133 يوماً في تنويم المستشفى، بعد أن تعرض إلى حروق بليغة أصابت 60% من جسمه. وقال الحارثي: إن قسم الحروق بالمجمع زود بكافة التجهيزات الحديثة والمتطورة في سبيل تقديم أفضل الخدمات، إضافة إلى تواجد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى الحيطة والحذر واتباع التعليمات لتجنّب الحروق بمختلف أنواعها.