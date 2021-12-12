بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.