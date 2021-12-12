أطلق المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، المجمع التعليمي للبنات بحي الوزيرية، التابع لمكتب التعليم بشرق جدة «بنات»، الذي نفذته شركة تطوير، وتجول مدير التعليم على المرحلة الابتدائية من المجمع، والذي يضم ثلاث مدارس في المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، تم تصميمها وفق أحدث المواصفات الفنية والتقنيات والتجهيزات المدرسية الحديثة، حيث شملت الجولة القاعات الدراسية والمعمل والساحات الداخلية والخارجية. ورفع المسعودي الشكر والتقدير للقيادة على ما توليه من رعاية واهتمام بالتعليم، كما قدم الشكر لوزارة التعليم وشركة تطوير على تشييد مثل هذه الصروح التعليمية المتميزة، منوّهاً بأنه تم الاستغناء عن ثلاث مدارس مستأجرة وسيتم ضمها للمجمع التعليمي.من جانبها، أوضحت مديرة مكتب التعليم بشرق جدة «بنات» فضة المتحمي، أن المجمع طاقته الاستيعابية أكثر من ١٢٠٠ طالبة، ويضم القسم الابتدائي ٢٢ قاعة تستوعب ٥٨٨ طالبة، ويبلغ عدد القاعات الدراسية بالقسم المتوسط ٨ قاعات تستوعب ٣٧٦ طالبة، فيما يبلغ عدد القاعات الدراسية بالقسم الثانوي ٢٠ قاعة دراسية تستوعب ٢٤٢ طالبة.