بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بعد مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (89479) وافداً مخالفا، منهم (81158) رجلاً، و(8321) امرأة. وتمت إحالة (78154) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2338) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، مع ترحيل (7700) مخالف.وكانت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 2/‏ 12/‏ 2021 حتى 8/‏ 12/‏ 2021م، أسفرت عن ضبط (15069) مخالفا، منهم (7567) مخالفا لنظام الإقامة، و(5600) مخالف لنظام أمن الحدود، و(1902) مخالف لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (438) شخصا، (66%) منهم يمنيو الجنسية، و(29%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (23) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.(438) متسللا5% جنسيات أخرى29% إثيوبيون66% يمنيون