وجهت وزارة التعليم بتشكيل لجان تنفيذية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ برنامج الدبلوم العالي لتأهيل معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية للتدريس في تخصصات أخرى غير تخصصاتهم الأصلية، الذي سينفذ في عدد من الجامعات السعودية في الفترة المسائية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.وتتمثل مهمات اللجنة في الإعلان عن التعميم والإجراءات المنظمة للبرامج في جميع مدارس التعليم العام، ورفع أسماء المرشحين في البرامج للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر نظام فارس، ومتابعة رفع الطلب عن طريق النظام ومساندة المتقدمين في حال وجود مشكلات تقنية في النظام، وذلك بالتواصل مع الدعم الفني لحل المشكلة والترشيح لهذه البرامج ومتابعة مباشرة المرشحين.وستتولى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث إجراء عملية الفرز الأولي للطلبات والترشيح النهائي وإصدار قرارات الترشيح وذلك بمساندة من وكالة الشؤون المدرسية ووكالة الموارد البشرية ونظام فارس بجهاز الوزارة.