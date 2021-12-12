تستعد الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة وحماها لتنفيذ مشروع تطوير مخيمات الحجاج النموذجية في مشعر منى للاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.وعلمت مصادر «عكاظ» أن المرحلة الأولى من هذا المشروع سوف تخصص لحجاج الداخل على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع لتستوعب ٨٨ ألف حاج على أن يكون في كل خيمة خمسة حجاج بمساحة مترين ونصف لكل حاج.وستمكن هذه المخيمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل من استلام مخيمات جاهزة بكافة تجهيزاتها الأساسية مثل التكييف المركزي والفرش والإنارة ودورات المياه وأسرة النوم توفيرا للوقت والجهد على الشركات والمؤسسات.