أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السعودية بناء على نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون، التي تمنع أي شحنة من دخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر. وتضمنت الشروط أن المستورد الذي يرغب في استيراد خضراوات وفاكهة طازجة إلى المملكة يجب عليه التقدم إلى الوزارة إلكترونياً بطلب الحصول على ترخيص استيراد؛ بشرط أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط؛ وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.وقسمت الضوابط المستوردين إلى قسمين: فئة «أ» ويمنح ترخيصاً محدداً بـ10 سنوات قابلة للتجديد؛ بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شاحنات الخضراوات والفاكهة الطازجة المستوردة بها أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.وفئة «ب» يمنح ترخيصا محدداً بـ3 سنوات قابلة للتجديد. ومن متطلبات إصدار الترخيص عنوان المستورد، تاريخ الاستيراد وبلد الترخيص، والمستورد فئة «أ» يجب عليه إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة الخضراوات بينما المستورد فئة «ب» يرفق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة وبيان بوسائل النقل المبردة، إلى جانب التأكد من الملاءة المالية للمستورد بفئتيه والمعلومات التي تطلبها وكالة الزراعة بالوزارة. وحددت الضوابط إجراءات إصدار الترخيص، التي تتمثل في استقبال الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال المتطلبات، وتصدر الترخيص إلكترونياً خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أما في حال عدم قبول طلب الترخيص فيتم إبلاغ مقدم الطلب إلكترونياً خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسبباً. ويتم إصدار تراخيص الاستيراد من الوكيل على أن يوضح الترخيص البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص. وشددت الضوابط على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار إذن استيراد إصدار إذن استيراد إلكتروني خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة ويجب أن يكون الإذن وفق صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي، تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها، تاريخ الاستيراد وبلد التصدير، رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد ونقطة الدخول وأوزان صافي شحنة الخضراوات والفاكهة المستوردة ونوعها، مدة صلاحية إذن استيراد على ألا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره.ويجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية الإذن، ولا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير، وفي حال عدم قبول الوكالة الطلب يتم إبلاغ مقدمه إلكترونياً خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب برفض طلبه على أن يكون الرفض مسبباً. وحددت الضوابط الشروط الصحية للشحنة، بحيث تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دولياً صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير. يجب أن تكون الشحنة مستوفاة جميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، وأن تكون الشحنة مستوفاة جميع متطلبات الإنتاج النباتي. وللوزارة والهيئة سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، كما يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء.شروط السماح بدخول شحنات الخضراوات والفاكهة المستوردة، هي، أن تكون مستوفاة لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن يتم إدخالها من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد، وألا يمنح المستورد إذن استيراد إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص صادر من الوكيل. وفي حال ثبتت مخالفة المستورد أو ثبوت إصابة الشحنة بآفات معروفة أو غير معروفة فلا يتم تفريغها وإخطار المستورد بذلك وتحديد فترة لإخراجها من المملكة، وفي عدم تنفيذه ذلك يتم إتلافها. كما لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. وفي حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه فيعد إذن الاستيراد ملغياً.ويجب على الوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.شروط السماح بدخول الشحنات