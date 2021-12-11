اختتمت الدراسة الأولية للشارة الخشبية للمرشدات الأولى بمنطقة جازان، بتخريج 32 دارسة والتي امتدت لمدة 3 أيام، حيث تضمنت فعاليات الدورة التدريبية التدريب على المهارات الأساسية لقادة الفرق الكشفية وطرق التخييم وبعض التقاليد الخاصة بالحركة الكشفية.

وهدفت الدورة إلى تفعيل دور القادة الكشفيين من العنصر النسائي وتطوير أدائهن ليتمكنوا من القيام بواجبهن الكشفي على أكمل وجه وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية.

من جهته، أشاد مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني خلال ختام الدورة لفريق القادة الكشافات النسائية بالمنطقة بالجهود المبذولة بتمكين المرأة بالمنطقة من خلال المشاركة بالعمل الكشفي جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، مؤكدًا أهمية تهيئة الطاقات البشرية ليعملوا بشكل تكاملي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية منوها بما توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وحرص أمير منطقة جازان ونائبه على دعم المرأة السعودية لتمكينها من التعلم والعمل والإنتاج والإبداع في كافة مناحي التنمية، كما نوه بما يقدمانه من دعم وتعزيز للعمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام. وفي الختام كرم الرياني القادة الذين أشرفوا على هذه الدراسة وتم تسليم الشهادات للخريجات.