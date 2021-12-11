أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (122) رأسًا من الإبل و(314) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.