أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) أن إجمالي جرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم تجاوز 48 مليون جرعة.

وأوضحت أن التطعيم بلقاحات كورونا يتم في أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لتلقي اللقاحات للحماية من «كوفيد-19».

ووفقا لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الجرعات المعطاة في السعودية 48,001,577 جرعة حتى عصر اليوم، منها 24,761,737 جرعة أولى، و22,762,365 جرعة ثانية، و477,475 جرعة منشّطة.