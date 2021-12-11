بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكينياتا، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكينياتا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.