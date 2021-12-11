أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه حددت موعد إقامة صلاة الاستسقاء صباح بعد غد (الاثنين) في جوامع المملكة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

وشددت على مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وكان قد صدر أمس (الجمعة) بيان عن الديوان الملكي، دعا فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم 9 جمادى الأولى 1443 حسب تقويم أم القرى، وإلى الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وأنه ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.