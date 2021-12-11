أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/4/27 الموافق 2021/12/2، حتى 1443/5/4 الموافق 2021/12/8 عن ضبط 15,069 مخالفاً، منهم 7567 مخالفاً لنظام الإقامة، و5600 مخالف لنظام أمن الحدود، و1902 مخالف لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 438 شخصاً، 66% منهم يمنيو الجنسية، و29% إثيوبيو الجنسية، و5% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 89,479 وافداً مخالفاً، منهم 81,158 رجلاً، و8321 امرأة، وتمت إحالة 78,154 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2338 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7700 مخالف.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.