كشفت الإدارة العامة للمرور، أن عدم إصدار مالك المركبة تفويضا لشخص آخر لقيادتها لا تترتب عليه مخالفة، مشيرة إلى أن التفويض وُضع لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، إذ إن التفويض يحمي مالكها من تسجيل المخالفات وغيرها عليه.

وشددت على أن إصدار أو إلغاء التفويض يتم بواسة مالك المركبة عبر حسابه في بوابة «أبشر»، كما أنه يمكن للمالك إصدار «التفويض الخارجي» عبر «أبشر» لتمكين قائد المركبة المفوض له بقيادتها من الخروج بها إلى خارج المملكة.

وأكدت أن شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين هي: أن يكون إصدار التفويض إلكترونيا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعها «خصوصي» فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات، الأشغال العامة فيتم حاليا عن طريق إدارة المرور، سريان رخصة سير المركبة، أن يكون مؤمنا عليها، خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية، وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول، لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر، إصدار التفويض مجاني دون رسوم، خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.