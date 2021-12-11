كشف لـ«عكاظ» مسوؤل في مشروع قطار الحرمين السريع أنه تقررت زيادة عدد الرحلات المنطلقة من محطة السليمانية في جدة ليصل إلى 16 رحلة يومياً، وذلك لمواكبة الإقبال الكبير على الرحلات.

وأفاد بأنه ستتم الزيادة بواقع ثمان رحلات يوميا من محطة السليمانية في جدة إلى المدينة المنورة، ومثلها من المحطة ذاتها إلى مكة المكرمة، وستتم زيادة الرحلات تدريجيا.

ويبلغ عدد محطات قطار الحرمين السريع 5 محطات موزعة على مسار القطار الذي يبلغ طوله 450 كيلومترا، بقيادة شباب سعوديين، كما يقوم شباب وشابات من أبناء وبنات الوطن بخدمة المسافرين لتقديم كل ما يحتاجون إليه.

ويعد قطار الحرمين السريع من أهم القطارات على مستوى العالم حيث يربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ببعضهما، في حين يشتمل المشروع على 35 مقطورة تتوزع في درجاتها بين «الاقتصادية» و«رجال الأعمال».