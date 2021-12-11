حصل الدكتور أحمد شويل، خريج دفعة المؤسسين في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، على منحة «فولبرايت» للدراسة في جامعة كاليفورنيا إيرفين (UCI) في مختبر الدكتور فيصل نواب.

وأفاد شويل بأن حصوله على منحة «فولبرايت» بسبب التعليم المتطور الذي تلقاه في كاوست ودورها الكبير في صقل مهاراته البحثية.

ويبلغ شويل من العمر 38 عاماً وكان من أوائل الطلبة المنضمين لكاوست بعد تأسيسها في عام 2009، حيث حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي قبل التحاقه بمختبر الشبكات التابع للبروفيسور باسم شحادة، وتخرج لاحقًا في كاوست بدرجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي في عام 2016. يذكر أن برنامج «فولبرايت» يعتبر من أكثر برامج المنح الدراسية تميزاً وتنافسية على مستوى العالم. ويهدف لتحسين العلاقات بين الثقافات، والدبلوماسيات الثقافية، والكفاءات بين الولايات المتحدة وأكثر من 160 دولة من خلال التبادل الثقافي وتبادل الأشخاص والمعرفة والمهارات.

ينسب شويل الفضل في حصوله على هذه المنحة المرموقة لكاوست ودورها الكبير في تشكيل مسيرته المهنية، يقول: «كان لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تأثير كبير على شخصيتي كباحث، حيث تعلمت خلال مسيرتي الاكاديمية فيها أساسيات كتابة الأوراق البحثية، وشجعني أعضاء هيئة تدريسها على مواصلة الابتكار في التقنيات المتطورة ومعالجة القضايا الأكثر تأثيرًا».

وتعتبر منحة «فولبرايت» مجرد انطلاقة لتعاون طويل الأمد بين شويل وجامعة كاليفورنيا إيرفين والبروفيسور فيصل نواب، يقول شويل: «أجدها فرصة مناسبة للبدء في مشاريع بحثية رائعة، وأنا مهتم جدًا بتحديات الحج والعمرة، ولأني من سكان المدينة المنورة، فعندي الكثير من الأفكار والمبادرات التي سأسعى من خلالها لمساعدة المجتمع المحلي هناك».

تتمحور الاهتمامات البحثية الحالية للدكتور أحمد شويل في مجموعة من المجالات المختلفة، مثل إدارة الحشود والرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الكاميرات الذكية لتتبع ورصد الأشخاص. وهو مهتم أيضاً في التطبيقات الذكية والهواتف الذكية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يقول: «أتمنى من خلال دعم ومساعدة الباحثين البارزين في جامعة كاليفورنيا إيرفين أن أحصل على المعرفة اللازمة التي تمكنني من القيام بشيء مفيد لأفواج الزوار والحجيج الذين يزورون المملكة العربية السعودية كل عام».