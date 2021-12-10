عد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، إلى دولة الكويت، تأكيداً لحرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأوضح الأمير سلطان بن سعد في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي استكمالا لجولة سموه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولرفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.

وأضاف أن سمو ولي العهد يحل اليوم في بلده الثاني دولة الكويت الشقيقة، وهي الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد وتأتي امتدادا للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام دولة الكويت، بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ.