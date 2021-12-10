استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في دار يمامة، اليوم (الجمعة)، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما حمله صاحب السمو أمير دولة الكويت تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وقلد سمو أمير دولة الكويت سمو ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديراً لسموه لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.