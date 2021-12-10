وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الجمعة)، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار الأميري، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكويتي.

وتوجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح في موكب رسمي إلى دار يمامة.

ويضم الوفد الرسمي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويضم الوفد المرافق صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ طراد سبأ باهبري.