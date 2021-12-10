أظهرت إحصائية أصدرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفويج أكثر من 36 مليون معتمر ومصل وذلك منذ صدور الأمر السامي الكريم بعودة العمرة التدريجية منذ منتصف شهر صفر من العام الماضي 1442هـ وحتى يوم الثالث من شهر جمادى الأول الجاري من العام الحالي 1443هـ. وبلغ عدد المصلين 22.184.917 فيما بلغ عدد المعتمرين 14.234.501 معتمر.

ونجحت الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والمصلين في تهيئة كافة السبل والخدمات لكي يؤدي قاصدو المسجد الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة على الرغم من كثافة الأعداد خلال فترة تجاوزت العام في ظل استمرار جائحة فايروس كورونا على مستوى دول العالم.