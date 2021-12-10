غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. كما كان في وداع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

وقد بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته البحرين بعد زيارة رسمية، في ما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك / حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الجلالة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة: 1443/5/6

الموافق: 2021/12/10