تماشياً مع توجيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ⁩ لخطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاًَ بتخصيص الخطبة لهذ اليوم الجمعة للتحذير من جماعة الدعوة والتبليغ «الأحباب»، كما تطرق الخطباء وفقاً لتوجيه الوزير لبيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وإن زعموا أنهم خلاف ذلك، مع ذكر أبرز أخطائهم وخطرهم على المجتمع.

‏مؤكدين أن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها جماعة التبليغ والدعوة «الأحباب» محظور في المملكة.

مع إيضاح موقف العلماء من هذه الجماعة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التوجيهات السابقة للتحذير من الجماعات والأحزاب المتطرفة، إذ سبق أن حذر الخطباء من جماعة الإخوان الإرهابية، كما كشفوا في جمعة سابقة خطر الجماعة السرورية وتوجهاتها المتطرفة.