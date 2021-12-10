بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكابوري، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكابوري، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.