كشفت تقارير إعلامية بيع عقارات وأراضٍ داخل العالم الافتراضي بقيم تجاوزت مئات الآلاف من الدولارات، وبسعر للمتر المربع تخطى أحياناً الـ4 آلاف دولار، واشترت «ميتافيرس» قطعة أرض عبر العالم الافتراضي المسمى Decentraland مقابل 2.4 مليون دولار من قبل مستثمري العملات المشفرة، وربما يعتبر هذا حتى الآن هو السعر الأعلى في سوق بيع الأراضي الافتراضية.تعد Decentraland بيئة افتراضية على الإنترنت، يمكن للمستخدمين فيها شراء أراضٍ وزيارة مبانٍ والتجول والتعرف على أشخاص رمزيين.وقد زاد الاهتمام الشهر الماضي بهذا النوع من الاستثمار عندما غيرت شركة Facebook اسمها إلى Meta لتعكس تركيز الشركة على تطوير منتجات الواقع الافتراضي من أجل metaverse.‏Decentraland تستخدم تقنيات «البلوك تشين» لبيع الأراضي والعناصر الأخرى على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) كنوع من الأصول المشفرة.