درس باحثون العلاقة بين النظام الغذائي وضغط الدم وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ونجحت تجربتهم في تسمية منتج يساعد في حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم.وبحسب مجلة «International Dairy Journal»، قارن المؤلفون تغذية المتطوعين بمعاييرهم الطبية وخلصوا إلى أنه حتى تناول الزبادي في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في تحسين أجسام الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.أوضحت الدكتورة ألكسندرا وايد أن منتجات الألبان، خصوصاً الزبادي، يمكن أن تخفض ضغط الدم. وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على عدد من المغذيات الدقيقة.