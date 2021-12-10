أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن الفوسفور الموجود في البيض واللحوم والأسماك والخضراوات، ضروري لصحة الأسنان.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأسنان، إلى المواد الغذائية المحتوية على الفوسفور، وإلى عواقب نقص هذا العنصر في الجسم.وتقول: الفوسفور ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم، حيث 85% من الفوسفور موجود في العظام والأسنان، وكذلك في كل خلية من خلايا الجسم، فهو يشارك في إنتاج الطاقة. ونقص هذا العنصر غالباً ما يسبب آثاراً سلبيةً ضارة بالجسم.