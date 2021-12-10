توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة.وأكد النصر أن المملكة تبنت الاعتدال منهجا منذ نشأتها على يد المؤسس وسار ملوكنا من بعده على خطاه، وعهدنا زاهر زاخر بالعدل والاعتدال والتسامح، يتيح للجميع العمل والإنجاز على قدم المساواة، لتحقيق الطموحات والآمال وتجسيد رؤية 2030 للوصول بوطننا إلى مرحلة ما بعد النفط، حيث الاستدامة والاعتدال في التوظيف الأمثل للموارد والطاقات بشتى أشكالها.من جانبه، ثمّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الجهود الوطنية التي اضطلع بها نظمي النصر، عادا هذه الجهود رافدا حيويا من روافد تعزيز الاعتدال السعودي، وتعطي انطباعا إيجابيا عن المواطن السعودي وقدراته وإمكاناته العلمية والإستراتيجية، وفي الوقت نفسه فإن هذه الجهود تأتي متوافقة مع مبادئ وأهداف الاعتدال السعودي المتمثلة في تعزيز الصورة الوطنية للمملكة، وقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.ويأتي فوز النصر بجائزة الاعتدال نظير جهوده الوطنية المقدرة، وطموحه السعودي البارز، الذي عزز من خلاله صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا، مستثمرا الفرص التي أتاحتها قادة هذه البلاد لجميع أبناء الوطن، فقد عكست مسيرته الشخصية والعلمية وأفكاره التطويرية مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا منهجا لها منذ تأسيسها.من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلّف الأمير سعود بن جلوي، يُرافقه مسؤولو الجمعيات الخيرية التي فازت بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية. وهنّأ الأمير خالد الفيصل مسؤولي الجهات الفائزة التي شملت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، والجمعية النسائية الأولى بجدة. وتهدف جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية -من خلال التكريم- إلى تحفيز الأداء الإداري المميز لدى المنظمات غير الربحية، بما يُسهم في رفع مستوى كفاءة العمل، وصولًا لتعظيم أثرها الاجتماعي وتحسين القدرات الإدارية وتشجيع ممارسات الحوكمة. حضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية الأولى بجدة الدكتورة هالة الشاعر، ومن جمعية المودة عضو مجلس الإدارة المهندس فايز الحربي.