أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عمق العلاقات التي تجمع المملكة والعراق الشقيق، وحرص المملكة على تقويتها وتعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المستويات كافة، مشيراً إلى ما تمثله العلاقات البرلمانية من دور فاعل في تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق البرلماني في المحافل بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جمهورية العراق.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي، وعدداً من المسؤولين بالسفارة.من جانبه، أشاد الجنابي، بالروابط التي تجمع العراق حكومة وشعباً بقيادة وشعب المملكة، مشيراً إلى أهمية الدعم غير المحدود الذي يجده العراق من المملكة مبيناً أن العرب والمسلمين ينظرون إلى المملكة وقيادتها الحكيمة بامتنان وتقدير كبيرين نظير الاسهامات الجليلة التي تقدمها خدمة للقضايا العربية والإسلامية.واستعرض اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وناقش سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية بينهما.