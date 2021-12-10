أكد عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيسة اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) سلافة موسى، تقديم المملكة دعماً سخياً لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد - 19) والتصدي له، ودعمت دولاً عدة مباشرةً لمواجهة هذه الجائحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم اللقاحات والمعدات والطواقم الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار المملكة في دعم الأعمال الإنسانية، ووقالت: لم تقف يوماً مكتوفة الأيدي عما تمر به دول العالم من أزمات مختلفة بعضها ناشئ عن الحروب والنزاعات، وبعضها بفعل عوامل الطبيعة والزمان والمكان، ومن أوائل الصناديق التي ساهمت المملكة فيها بسخاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) آخرها تسليم الصندوق دعماً سخياً من المملكة في أبريل لهذا العام.جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد (الخميس) في الأمم المتحدة بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ.