رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم (الخميس)، حفل افتتاح مهرجان «عذق» الثاني للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة ضمد بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية ضمد ومجلس الجمعيات التعاونية والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وجمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وفِي مستهل الحفل قام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان، ثم تجول والحضور بالمعرض الزراعي والجهات المشاركة بالمهرجان، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ ضمد الدكتور خفير العمري عمّا يضمه من منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً في ضمد، و التعريف بجهود المزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، وموسم الخضير وهو قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية كالفُل والكادي والخطور والشيح والبعيثران والنرجس والنعناع والحبق.

ودشن سمو أمير منطقة جازان، مبادرة «زراعة 1000 شجرة بضمد» التي ينفذها فرع وزارة «البيئة» بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة ضمد ولجنة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن مبادرة «لنجعلها خضراء».

وأكد سموه خلال الحفل، قدرة المنطقة على تسويق وتحسين منتجاتها، واستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها للارتقاء بتلك المنتجات، مشيراً إلى أن منطقة جازان أضحت سلة غذاء وعطاء بالمملكة وشهدت تنوعاً في المحاصيل الزراعية، منوهاً في هذا الصدد بما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل، وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة جازان الرعاة والداعمين والمنظمين للمهرجان، وتسلم سموه هدية بالمناسبة، معرباً سموه عن سعادته بتدشين المهرجان، متمنياً التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين.