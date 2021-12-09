عقد المركز الإعلامي لموسم الرياض 2021، اليوم (الخميس) مؤتمرا صحفيّا للفنان الهندي العالمي سلمان خان مع مجموعة DA-Bangg، أوضح فيه أن مشاركته في موسم الرياض تمثل تجربة استثنائية في مسيرته الفنية، إذ تشكل أول حضور له بالفعاليات السعودية، مشيرا إلى أنه جاء قبل شهر تقريبا إلى المنطقة الشرقية، وشاهد التغيير المدهش، والتطور العالمي الذي تعيشه المملكة، مؤكدا أن السعوديين شعب مبتسم، ولا يوجد أجمل من السعادة التي يراها في وجوههم.

وبين خان خلال المؤتمر الذي حضره مساء اليوم استباقا لحفلته المنتظرة غدا (الجمعة) أنه متحمس لتقديم فنه أمام الجمهور السعودي، مخاطبا الإعلاميين بقوله: لا يسعني إلا أن أعدكم بتقديم الأفضل بجميع قدراتنا وإمكانياتنا.

ونوه الفنان العالمي خان إلى أنه يتمنى ويتطلع للمشاركة بفيلم سينمائي يتم تصويره بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه سيشكل العلامة الفارقة في حياته الفنية، لما تحظى به المملكة من تجانس فكري بين مختلف الثقافات، لافتا إلى أنه سيعمل على تجاوز كل التحديات وتقديم أجمل ما يمكن لإبهاج الحضور وإدخال السرور عليهم.

من جهتها أوضحت النجمة شيلبا شيتي (من فريق خان) أنها تشعر بالسعادة الغامرة والكبيرة لمشاركتها بفعاليات موسم الرياض 2021، مؤكدة أن هذا الحضور هو الأول لها داخل المملكة، لافتة إلى أنها ستحدث الجميع عن الجمال والتطور المذهل الذي شاهدته في المملكة، وفعاليات موسم الرياض.

ويعد الحفل الفني الذي يقام غدا للنجم سلمان خان من فعاليات الموسم للحفلات الغنائية العالمية هذا العام بالمسرح العالمي في منطقة «بوليفارد بلس»، المجاورة لمنطقة «بوليفارد رياض سيتي» أحد أبرز مناطق موسم الرياض هذا العام.

ويعد الفنان سلمان خان النجم الفني الأول في بلاده الهند، ويعرف بلقب «بهاي» بمعنى الأخ الأكبر، وهو أحد أكثر الفنانين إنتاجا في «بوليوود»، إذ تقدر أفلامه بما يفوق 107 أفلام.

وبدأ نتاج الفنان خان في الظهور منذ وقت مبكر، إذ ترافق مع بداياته السينمائية في عام 1988، وأنتج عددا كبيرا من الأعمال التي انتشرت في أماكن مختلفة من العالم.