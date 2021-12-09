قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم (الخميس)، بزيارة تفقدية لمحافظة ضمد في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى سمو أمير منطقة جازان بمشايخ وأهالي المحافظة، لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة وغيرها من المحافظات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وبحث سموه احتياجات محافظة ضمد والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشاريع الخدمية، والتنمية السياحية، بجميع محافظات المنطقة، ومنها ضمد، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المحافظة، لرعاية فعاليات «عذق2» للذرة الرفيعة و النباتات العطرية، وبحث احتياجات أهالي ضمد من المشاريع الخدمية والتنموية، حيث استهل الزيارة بجولة في أرجاء المحافظة شملت مدينة ضمد ومركز الشقيري ومطل وادي ضمد وقرية الحمى، حيث شاهد قلعة الحمى الأثرية.

رافق سموه خلال الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ ضمد الدكتور خفير العمري وعدد من المسؤولين.